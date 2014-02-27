Яценюк обещает стабилизировать экономическую ситуацию в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде перед голосованием по избранию главы правительства.

«У нас сейчас нет окончательных и достоверных данных о состоянии государственного бюджета Украины, но на протяжении последних нескольких лет, после получения предварительной информации, что происходит в Государственном казначействе, в Национальном банке и в Министерстве финансов, хочу вам доложить, что госказна в Украине разграблена и пуста», - сказал Яценюк.

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«Я не обещаю улучшений ни сегодня, ни завтра. Наша задача — это стабилизация ситуации в государстве», - заявил он.

Также Яценюк сообщил, что государственный долг Украины на сегодняшний день достиг 75 млрд долл.

«В 2010 году, когда Виктор Янукович пришел в кабинет Президента, этот долг был вдвое меньше. Золотовалютные резервы Украины, которые составляли три года назад 37 млрд долл. США, упали до отметки 15 млрд долл.», - сказал Яценюк.