Из-за событий в Крыму МИД Украины обратилось за консультациями к РФ

Министерство иностранных дел Украины в связи с событиями в Крыму инициировало двусторонние консультации с Россией и готово инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, если не получит ответ от РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица сегодня на брифинге.

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“Дипломаты обратились к РФ о проведении консультаций на уровне Министерств иностранных дел, дипломаты обратились с просьбой о телефонном разговоре на уровне премьер-министров и на уровне министров иностранных дел. Пока от российской стороны мы ответы не получили», - сказал он.

По словам Дещицы, «мы ждем этого ответа, и мы готовы также поднять вопрос о том, что если не в двустороннем формате, у нас есть другие механизмы — проведение консультаций в рамках существующего Будапештского меморандума, предусматривающего проведение консультаций стран-гарантов территориальной целостности Украины: США, Великобритании, России и Украины».

«Мы к этому также готовы, и если нужно, мы сделаем соответствующие приглашения”, - подчеркнул Дещица.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 февраля неизвестные с оружием захватили здания Верховной Рады автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя. По факту захвата этих зданий Прокуратура Крыма открыла производство по статье "теракт".

По информации пресс-секретаря аэропорта Игоря Стратилати, в ночь на пятницу, 28 февраля на территорию международного аэропорта "Симферополь" ворвались около 50 человек с российскими флагами, которые попробовали захватить здание, решив, что там якобы высадился "украинский десант", однако позже покинули территорию аэропорта.

В свою очередь в аэропорту "Симферополь" сообщили, что предприятие полностью функционирует в штатном режиме.

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В аэропорту Бельбек под Севастополем на данное время находится более 300 военных с автоматами. Аэропорт не работает.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расценивает как вооруженное вторжение России и оккупацию блокирования работы аэропорта Бельбек и пребывание людей с автоматами в аэропорту "Симферополь".