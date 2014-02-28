ВР обратилась к государствам Будапештского меморандума о гарантиях безопасности Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 230 народных депутатов из 314, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении отмечается, что в обмен на ядерное разоружение Украины (добровольное уничтожение свыше 2000 стратегических ядерных боезарядов, которые Украина унаследовала от СССР, и присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве государства, не обладающего ядерным оружием), Украина в Меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештском меморандуме) от 1994 года получила гарантии своей безопасности.

Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки в Будапештском меморандуме Украине подтвердили свои обязательства уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины, отмечается в обращении ВР.

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Также, как отмечают народные депутаты, государства-гаранты подтвердили свои обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакая их оружие никогда не будет использоваться против Украины.

Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и США обязались воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества.

Кроме того, государства-гаранты в Будапештском меморандуме обязались проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой появляется вопрос относительно их обязательств, напоминает парламент.

В этой связи Верховная Рада Украины выражает обеспокоенность последними событиями в Автономной Республике Крым, в том числе информацией о возможном внешнем вмешательстве, что стало бы прямым нарушением обязательств по Меморандуму.

В частности, как констатируют народные депутаты Украины, после того, как Верховная Рада АРК 26 февраля 2014 года отказалась рассматривать сепаратистские инициативы, вооруженная террористическая группировка, действующая под флагами Российской Федерации, 27 февраля захватила помещение Верховной Рады Автономной Республики Крым и Кабинета министров Автономной Республики Крым.

Отмечается, что 28 февраля имели место попытки захвата со стороны неизвестных вооруженных бойцов аэропорта в г. Симферополе и аэропорта «Бельбек» под Севастополем.

Кроме того, Верховная Рада Украины выражает обеспокоенность по поводу проведения в эти же дни Российской Федерацией масштабных военных учений и передислокации войск в приграничных с Украиной регионах.

Также на протяжении последнего времени имели место не единичные случаи перемещения боевой техники Черноморского флота РФ по территории Украины, которые не согласовывались с украинской стороной, подчеркивается в обращении.

"В то же время, многочисленные действия Российской Федерации, в частности создание искусственных барьеров в двусторонней торговле с Украиной, могут квалифицироваться как нарушение пункта 3 Меморандума, в соответствии с которым государства-гаранты обязались воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету", - говорится в обращении.

В связи с такими действиями Верховная Рада Украины требует от Российской Федерации прекратить шаги, имеющие признаки посягательства на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе отказаться от поддержки сепаратизма в Украине в любой форме.

Со своей стороны, Верховная Рада Украины отмечает, что все гражданские права граждан Украины русской национальности, гарантированные Конституцией Украины и международными обязательствами Украины, в том числе языковые, соблюдаются и в дальнейшем будут полностью и безусловно соблюдены в Украине.

Кроме того, ВР требует от всех государств-гарантов в соответствии с Будапештским меморандумом практическими действиями подтвердить закрепленные в Меморандуме обязательства уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины, подтвердить обязательство воздерживаться от угрозы силы или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины.

ВР также призывает участников Меморандума безотлагательно провести консультации с Украиной для снятия напряженности и возобновления атмосферы взаимного доверия.

Кроме того, украинский парламент требует от государств-гарантов в соответствии с Будапештским меморандумом поддержать осуществление Советом безопасности ООН мониторинга ситуации в отдельных регионах Украины, в частности в Автономной Республике Крым, как такой, которая может представлять угрозу международному миру и безопасности. В случае ее эскалации Украина требует от государств-гарантов добиваться немедленных действий со стороны Совета безопасности ООН с целью предоставления помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющему ядерным оружием, в том числе с учетом предыдущего рассмотрения этого вопроса, по результатам которого было принято заявление председателя Совета безопасности ООН от 20 июля 1993 года.

Также ВР приглашает в Украину специальные миссии под эгидой ОБСЕ и Совета Европы для проверки надлежащего соблюдения прав граждан Украины всех национальностей и конфессий в Автономной Республике Крым и других регионах Украины.

Парламент также обращается в Совет безопасности Организации Объединенных Наций с предложением созвать заседание для рассмотрения изложенных проблем в контексте заявления Совета безопасности ООН от 20 июля 1993 года.