Парламент Крыма отправил в отставку правительство Могилева

18:05, 27 февраля 2014
Политика
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Верховный Совет Крыма на внеочередной сессии в четверг выразил недоверие Совету министров автономии, который сейчас возглавляет Анатолий Могилев.

Могилев / Радио Свобода

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 55 депутатов из 64, присутствовавших на сессии. (Всего в парламенте 100 депутатов - УНИАН).

Об этом журналистам сообщила начальник информационно-аналитического управления секретариата Крымского парламента Ольга Сульникова.

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Как известно, Могилев возглавл Совмин с ноября 2011 года.

Как сообщал УНИАН, утром 27 февраля в Симферополе неизвестные захватили парламент и правительство автономии и установили на зданиях российские флаги. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

Около полутысячи человек с флагами России и Крыма возле парламента требовали назначить референдум о государственной принадлежности автономной республики.

Днем спикер Владимир Константинов назначил внеочередную сессию парламента, на которой депутаты назначили на 25 мая референдум по расширению полномочий автономии.

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