А если подумать о столице?

26 февраля – некруглая годовщина одного события из прошлого и повод подумать о событиях будущего. В этот день 96 лет назад Совнарком – правительство победившей в России революции – решил перенести столицу государства из Петрограда (именно такое название носил город в то время) в Москву.

Решение было принято через четыре месяца после революции, если считать по календарю, и через три с половиной, если учесть, что календарь за это время был реформирован. Поначалу оно держалось в тайне и даже опровергалось, 7 марта большевистские власти признали наличие таких планов. 11 марта переезд стал свершившимся фактом и лишь 16-го был окончательно узаконен Съездом Советов.

Основной причиной была военная угроза, но к самому моменту переезда она уже была ликвидирована в результате подписания Брестского мира. Однако были и другие причины – саботаж со стороны государственных служащих, массовые забастовки рабочих, разочаровавшихся резким сокращением уровня жизни и продовольственного пайка при новой власти, анархия и мародерство неконтролируемых революционных масс, криминальных элементов и просто дезертиров.

Множились заговоры, направленные на свержение власти, легитимность которой многие ставили под сомнение, активизировалась работа иностранных разведок. У государственных границ, находящихся в опасной близости от города, группировались враждебно настроенные эмигранты. Время показало беспочвенность опасений. Петроград не пал во время интервенции и гражданской войны, не был потерян в результате заговоров и восстаний, но столицей с тех пор быть перестал.

Вопрос перемещения украинской столицы куда-либо не назовешь сейчас ни актуальным, ни осуществимым. Не ко времени, дорого, да и в политической повестке дня сейчас масса проблем, которые намного серьезнее. Тем не менее, есть ряд причин, из-за которых нельзя исключать, что этот вопрос может быть поднят в обозримом и даже относительно недалеком будущем.

Санкт-Петербург называют «городом трех революций». Украинская столица пока что пережила столько же, если считать «революцию на граните». Кроме них из массовых и долговременных политических противостояний, ареной которых стал Киев, можно вспомнить шахтерские походы начала 90-х, акции «Украина без Кучмы» и «Восстань, Украина», затянувшийся на полгода митинг партии регионов во время политического кризиса 2007 года и целый ряд волнений масштабом поменьше.

Как правило, серьезных хлопот они киевлянам не доставляли, даже если приводили к громким отставкам и досрочным выборам, поскольку преимущественно ограничивались рамками Майдана и правительственного квартала. Февральские события показали, сколько рисков и угроз несет столичный статус для многомиллионного мегаполиса, оказавшегося ареной борьбы за власть. Разумеется, не стоит паниковать и давать негативный прогноз развития нынешней ситуации. Тем более, что есть признаки ее нормализации и возвращения политической жизни в конституционное русло.

Но при этом нельзя забывать о том, что нас ждет несколько весьма сложных лет. Особенно, если эти годы будут связаны с экономическими реформами по рецептам МВФ. Практика Аргентины, Мексики, Болгарии и многих других стран показывает, что последствия этих реформ нередко отрицательно сказываются на уровне жизни, ведут к социальному расслоению общества и росту протестной активности. А поскольку украинские политики любят прибегать к популизму и не удерживаются от соблазна использовать в своих интересах народное недовольство и протестную активность, от повторения масштабных волнений столица не застрахована.

К тому же столичный статус сделал Киев заложником противостояния между властями столицы и властями страны, в котором относительно благополучным можно назвать разве что период, когда город возглавлял Александр Омельченко, да и то с некоторой натяжкой. Но есть и проблема противоположного характера. Мнение многомиллионного население столицы, особенно если оно расходится с мнением остальной страны или значительной ее части, может лечь тяжелой гирей на ту или иную чашу весов. И не факт, что масса этой гири будет объективно соответствовать удельному весу киевлян среди остальных украинских граждан. На таком фоне даже как-то неуместно говорить о таких мелочах, как автомобильные пробки из-за кортежей высокопоставленных чиновников, но все-таки и их имеет смысл упомянуть.

Многие из этих проблем можно снять, а единство страны укрепить, если центральная власть будет децентрализована. Киев при этом становится своеобразным украинским Нью-Йорком – экономическим, бизнесовым, культурным, туристическим и медийным центром. К тому же невозможно отнять у него статус места расположения важнейших религиозных святынь, исторических и архитектурных памятников.

Верховный суд, Конституционный суд, некоторые министерства и другие центральные органы власти могут быть рассредоточены кроме Киева и по другим крупным мегаполисам страны, а столицу в этом случае имеет смысл перенести в какой-нибудь небольшой город, обладающий подходящим местоположением и некоторыми другими характеристиками, которые позволяют претендовать на столичный статус.

Представляется, что таким условиям может удовлетворять один из двух городов Черкасской области – Канев или Чигирин. Оба они невелики, в Каневе сейчас проживает 25 тысяч человек, а в Чигирине – 9 тысяч с небольшим. Оба расположены в центре страны. Это важно не только в плане расстояний, но и с символической точки зрения, достаточно вспомнить Вашингтон, сооруженный американцами в пограничной области между северными и южными штатами.

Хотя города находятся на правом берегу Днепра, с левого в них тоже попасть несложно. В Каневе Днепр можно пересечь по дамбе водохранилища, а до Чигирина легко добраться через Кременчуг или Черкассы. Не является проблемой и авиационное сообщение. Еще в 1984 году аэропорт Черкасс был одним из крупнейших в Украине и имел статус международного. В настоящее время он обслуживает лишь чартерные рейсы по Украине, но при этом считается запасным аэропортом на случай непредвиденных ситуаций или плохой погоды в Борисполе. Расстояние от аэропорта Черкасс до Канева составляет 86 километров, до Чигирина – 68. Это не много, если учесть, что от Борисполя до центра Киева, например, около сорока километров.

Оба города, безусловно, имеют «моральное право» претендовать на звание украинской столицы. Канев известен, прежде всего, как место, где обрел вечный покой Тарас Шевченко – наиболее известный, признанный и почитаемый в мире символ Украины и украинского народа. Основал город еще Ярослав Мудрый, на гербе города изображен древнерусский ратник. Связан город и с памятью легендарных казачьих вождей. Здесь родился Самойло Кошка и похоронен Иван Подкова. Также из символических достопримечательностей стоит упомянуть школу, в которой учился Олег Кошевой, и могилу Аркадия Гайдара, погибшего в окрестностях города в октябре 1941-го.

Чигирин – первая столица Украины во время и после Освободительной войны, символ казацкой славы и борьбы за свободу, резиденция Богдана Хмельницкого. Здесь же родился Петр Дорошенко и был избран гетманом Иван Выговский. Восстановленная в 2009 году резиденция Богдана Хмельницкого в Чигирине, живописная, но довольно аскетичная, может быть не только местом познавательных экскурсий для иностранных высокопоставленных делегаций, но и весьма наглядным напоминанием для любого нового главы украинского государства, что не роскошь и метраж собственных апартаментов должны быть символом успеха страны и ее лидера.

Понятно, что не удастся обойтись без строительства правительственных зданий, иностранных посольств, жилья для народных избранников и государственных чиновников. Но это, во-первых, может способствовать экономическому подъему страны, во-вторых, может происходить под пристальным вниманием народа, а, в-третьих, поубавит количество желающих застраивать исторический центр Киева неизвестно чем. В общем, есть, над чем подумать…

Игорь Гридасов