Кто заменит Клюева, Семенюк и Костусева

Кабинет министров Украины будет предлагать Верховной Раде назначить нового председателя Фонда государственного имущества, вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса, председателей Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания и Антимонопольного комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

В частности, по его словам, на должность председатель ФГИУ будет предлагаться Андрей ПОРТНОВ, на должность вице-премьер-министра по вопросам ТЭК Виталий ГАЙДУК, на должность председателя АМКУ Давид ЖВАНИЯ и на должность председателя Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания Игорь КУРУС.

По словам А.ТУРЧИНОВА, эти кандидатуры уже внесены на рассмотрение парламента и согласованы премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО с коалицией.

В то же время, по словам первого вице-премьер-министра, правительство не вносило никаких предложений по кандидатуре на должность генерального прокурора. Он объяснил это тем, что это вопрос не относится к компетенции правительства.