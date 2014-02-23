Избитый "свободовцами" Доний с сотрясением мозга находится в больнице

Об этом в комментарии УНИАН сообщила помощница депутата Анастасия Розлуцкая.

«То, что он написал на Фейсбуке, правда. Ночью ему стало хуже, и он оказался в больнице с сотрясением мозга», - сказала она.

По словам Розлуцкой, Дония избили в туалете Верховной Рады.

«Это два «свободовца». Это произошло в туалете. «Свободовцы» Мартынюк и Сиротюк», - отметила помощник.

Отвечая на вопрос относительно причин избиения Дония, она сказала, что «можно только догадываться».

«Причина - сообщения Олеся в социальных сетях относительно позиции партии «Свобода» в вопросе, который ставил Олесь Доний в первый день после того, как Рада собралась. Когда он сказал, что вопрос конституционной реформы был максимально оптимальным неделю назад, а сейчас требования изменились. Только то, что произошло на Майдане - должно быть первым требование отставки Януковича, а собственно, отстранения его от исполнения полномочий. После этого «свободовцы» подняли крик в парламенте», - сообщила помощница Дония и добавила, что на следующий день «полезли в драку в туалете».

Еще одной причиной драки может быть интервью Дония сайта gordonua.com в субботу утром, в котором он заявил о сепаратных договоренностях Тягнибока с Януковичем:

"Очевидно, речь идет о создании коалиции под новое правительство и новых глав администраций на местах. Очевидно, "Свобода" претендует на какие-то кресла, и все это будет до тех пор, пока Янукович президент. Если же Янукович не будет гарантом, то это будет означать не только досрочные выборы президента, но и парламента. И неизвестно, попадет ли в этот парламент "Свобода". С Януковичем у них до декабря будет разрешение на вхождение в правительство. Только с этим я могу связать их "антимайдановское" поведение", – предположил нардеп.

Вопрос Тимошенко, по словам Дония, был поднят в Раде весьма спонтанно, а особого желания его рассматривать у тройки оппозиционных лидеров не было.

"Вопрос о декриминализации статьи Тимошенко во время переговоров не возникал, а возник он экспромтом после заявления внефракционного депутата Виталия Чудновского. Поэтому только вечером Арсений Яценюк был вынужден подать и такую инициативу. Мало кто знает, что вечернее заседание сессии в четверг лично пытался сорвать Олег Тягнибок. По его предложению, этой сессии не должно было быть. Тягнибок это лично предлагал на встрече с Януковичем и Рыбаком, и спикер на это согласился. Фактически сейчас "Свобода" и оппозиция пытаются притормозить отстранение Януковича. Но как только Тимошенко выйдет, онаполомает планы этих "договорняков", которые пошли на теневые соглашения с Януковичем", – заявил Доний.

Добавим, что Олесь Доний является нардепом-мажоритарщиком от округа с центром в городе Коломыя. Определенное непонимание вызвало его голосование за бюджет-2014. Депутат объяснил это тем, что таким образом смог привлечь на свой округ деньги из госбюджета.

В свою очередь Сиротюк в комментарии УНИАН на вопрос о соответствующей информации отметил, что Доний в этом году голосовал за государственный бюджет, которым выделены дополнительные средства на финансирование «Беркута».

«От этих пуль погиб человек из «Небесной сотни», сотник Дидыч, который погиб на Грушевского», - сказал депутат.

На уточнение, отрицает ли он сам факт относительно избиения Дония и свою причастность к этому, Сиротюк посоветовал почитать официальный релиз на сайте «Свободы».