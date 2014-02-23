Кернес считает, что Янукович уже не является Президентом Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кернес сказал на пресс-конференции после прилета в Украину.

”Президента на сегодняшний день в стране нет. Сегодня исполняющий обязанности Турчинов. То, что касается Президента Виктора Януковича, это уже история. Давайте мы будем смотреть вперед, поэтому будем думать о будущем ”, - сказал Кернес.

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Он отметил, что встречался с Януковичем только тогда, когда он посещал Харьков, или когда проходили совещания под его председательством . По словам Кернеса, в последние дни он с Януковичем не встречался.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление ”О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий”.

Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

Янукович заявил, что не признает решение Верховной Рады о его отстранении от должности Президента.