Парубий: Киевский гарнизон ВВ перешел на сторону народа

Комендант Майдана и нардеп Андрей Парубий заявил, что Киевский гарнизон ВВ перешел на сторону народа.

"Только что разговаривал с генерал-лейтенантом Конопляником. Киевский гарнизон внутренних войск объявил готовность полностью выполнять решения Майдана", - написал Парубий на своей странице в Facebook.

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