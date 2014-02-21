Парубий: Киевский гарнизон ВВ перешел на сторону народа
18:42, 21 февраля 2014Политика
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Комендант Майдана и нардеп Андрей Парубий заявил, что Киевский гарнизон ВВ перешел на сторону народа.
Парубий: Киевский гарнизон ВВ перешел на сторону народа
"Только что разговаривал с генерал-лейтенантом Конопляником. Киевский гарнизон внутренних войск объявил готовность полностью выполнять решения Майдана", - написал Парубий на своей странице в Facebook.
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