Тигипко рассказал, где был вчера во время заседания ВР

Народный депутат Сергей Тигипко рассказал, что вчера целый день вел переговоры с оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тигипко сообщил в комментарии журналистам.

“Практически весь день я занимался тем, что сначала проводил переговоры с лидерами оппозиции, а после этого день и ночь практически до 6 часа утра мы проводили переговоры вместе с Президентом, министрами иностранных дел Франции, Германии, Польши и спецпредставителем России”, - сказал он.

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На уточняющий вопрос по поводу того, что Тигипко лично не пришел голосовать в парламент, он еще раз отметил, что проводил переговоры.

“12 человек (от группы Тигипко — УНИАН) были и голосовали за это решение. Кто был в городе, кто к тому времени еще не выехал”, - сказал он, но не назвал фамилии этих людей.