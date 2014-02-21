ООН готова помочь Украине в урегулировании кризиса - Пан Ги Мун

”Мы будем помогать украинцам в урегулировании кризиса мирным путем”, - сказал Пан Ги Мун, отвечая на вопрос о том, что ООН может предпринять для прекращения противостояния и насилия в Киеве, передает РИА «Новости».

”ООН по-прежнему вместе с украинским народом и поддержит его”, - подчеркнул генсек ООН, не уточняя о каких именно шагах идет речь.

По словам Пан Ги Муна, ситуация в Киеве осложнилась из-за проявления насилия со всех сторон. ”Я продолжаю призывать все вовлеченные в конфликт стороны прекратить насилие, а украинские власти - воздержаться от чрезмерного применения силы”, - сказал Пан Ги Мун. По его словам, он потрясен применением огнестрельного оружия в Киеве.

По данным Минздрава Украины, в массовых акциях в Киеве погибли 75 человек.