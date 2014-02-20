В Днепропетровской области военнослужащие покинули поезд, который должен был отправиться на Киев

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор Днепропетровского Евромайдана Виктор Романенко.

По его словам, поезд из 11 вагонов, в которых было размещено около 500 военнослужащих, заблокировали с обеих сторон около 300 активистов, которые построили баррикады.

Романенко сообщил, что десантники покинули вагоны и, по словам одного из командиров, возвращаются в казармы в Новомосковском районе.

Романенко сообщил, что военнослужащие были вооружены снайперскими винтовками.

Как сообщал УНИАН, сегодня 50 активистов легли на железнодорожный путь на станции «Орловщина», чтобы не допустить отъезда поезда с военными десантной части на Киев.

Как сообщал УНИАН, кровопролитное противостояние силовиков и митингующих возобновилось в Киеве 18 февраля. По состоянию на утро сегодняшнего дня сообщалось о 28 погибших. Однако сегодня снайперы начали расстреливать людей на Майдане Незалежности в Киеве. Сообщалось, что в гостинице «Украина» находится 13 убитых. Также СМИ сообщали, что возле отеля «Казацкий» лежат тела 7 убитых. Кроме того, Минздрав сообщал о 7 погибших. Точное количество жертв неизвестно. В то же время МВД заявило, что выдало милиции огнестрельное оружие.