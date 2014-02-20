ЕС готовит санкции против властей Украины, причастных к насилию - МИД Франции

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Фабиус заявил в интервью французской радиостанции Европа -1 из Киева перед встречей с Президентом Виктором Януковичем и за несколько часов до заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, которое должно рассматривать шаги ЕС в ответ на насилие в Украине.

”Мы должны ударить по кошелькам в этих случаях”, - сказал Фабиус, который находится в Киеве вместе с главами дипломатий Германии и Польши Франком-Вальтером Штайнмайером и Радославом Сикорским.

”Я скажу ему ( Януковичу), что он должен прекратить насилие, которое, конечно, неприемлемо, и мы готовимся после обеда ввести санкции против тех, кто ответственен за насилие”, - сказал Фабиус.

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В то же время он выразил сомнение в стремлении украинской власти идти на компромисс.

”Огромную работу предстоит провести, но мы предстали перед очевидным нежеланием власти, которая сейчас не идет на компромисс. Нет другого выхода, как продвигаться к выборам”, - сказал глава французской дипломатии в другом интервью французскому телеканалу BFMTV.