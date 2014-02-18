Милиционеры начали оттеснять активистов от ВР к станции метро “Арсенальная”
14:45, 18 февраля 2014Политика
0
Милиционеры начали оттеснять митингующих из Мариинского парка и Институтской к станции метро “Арсенальная”.
Милиционеры начали оттеснять митингующих из Мариинского парка и Институтской к станции метро “Арсенальная”.
Читайте такжеОбнародовано видео столкновений митингующих с милицией и титушками в Мариинском парке
Как передает корреспондент УНИАН, теперь правоохранители выстроились на углу улиц Грушевского и Московской, время от времени бросая в толпу свето-шумовые гранаты и стреляя из травматического оружия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter