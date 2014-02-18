Митингующие подожгли шины, правоохранители поливают активистов водой из пожарного гидранта

На углу улиц Институтской и Шелковичной в Киеве опять обострилось противостояние.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие зажгли шины перед кордоном “Беркута”.

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Кроме того, митингующие стали атаковать камнями правоохранителей по улице Садовой, в ответ милиция начала применять слезоточивый газ и бросать свето-шумовые гранаты.

В это время на Шелковичной работает пожарный гидрант, из которого правоохранители поливают водой митингующих.

Фотогалерея "Столкновения митингующих с "Беркутом" под Радой, 18 февраля"