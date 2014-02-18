"Беркут" пустил в ход водометы и слезоточивый газ, от "коктейлей Молотова" загорелся пост ГАИ

Как передает корреспондент УНИАН, беркутовцы отступили на несколько метров после массированной атаки камнями и коктейлями Молотова со стороны митингующих. Опять «Беркут» идет в наступление, однако митингующие не отступают.

«Беркут» пытается зайти с фланга со стороны сожженных грузовых автомобилей. Он подвергается массированный град камней и коктейлей. «Беркут» снова отступает.

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Также силовики поливают митингующих из водометов и применяют слезоточивый газ, сообщает Главком.

От «коктейлей Молотова» загорелась будка постового ГАИ на перекрестке Шелковичной и Институтской.

Протестующие также поджигают фейерверки, но не всегда успевают их вовремя запустить, поэтому огни разлетаются и в сторону самих участников протеста.