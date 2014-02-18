«Правый сектор» призывает владельцев огнестрельного оружия выйти на Майдан
13:34, 18 февраля 2014Политика
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«Правый сектор» заявляет о высокой вероятности разгона Майдана с помощью бронетехники и огнестрельного оружия и призывает граждан мобилизоваться.
"Правый сектор" предполагает вероятность разгона Майдана / Reuters
Срочное обращение Центрального штаба «Правого сектора» опубликовано на официальной странице организации в социальной сети «Вконтакте».
«Появилась подтвержденная информация о высокой вероятности разгона Майдана с помощью бронетехники и огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.
«В связи с этим призываем всех владельцев огнестрельного оружия собраться на Майдане и сформировать отряды для защиты людей от приспешников преступной власти», - отмечают в «Правом секторе».
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