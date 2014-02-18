На улицах Киева развернулась настоящая война (Прямая трансляция. Видео)

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Сегодня тысячи сторонников Майдана отправились к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.

Между тем, подходы к Верховной Раде заблокированы усиленными отрядами бойцов спецназначения.

На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих со стражами порядка.

Также начались столкновения в Мариинском парке.