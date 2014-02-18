На улицах Киева развернулась настоящая война (Прямая трансляция. Видео)
16:10, 18 февраля 2014Политика
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Еспрессо ТВ
5 канал
Громадське ТВ
UkrStream.TV
Сегодня тысячи сторонников Майдана отправились к ВР, где лидеры оппозиции настаивают на первоочередном решении вопроса о проведении конституционной реформы.
Между тем, подходы к Верховной Раде заблокированы усиленными отрядами бойцов спецназначения.
На ул. Институтской и Шелковичной начались столкновения митингующих со стражами порядка.
Также начались столкновения в Мариинском парке.
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