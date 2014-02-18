Милиция не получала информации о ножевом ранении активиста Евромайдана на Грушевского - МВД

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

В милиции отметили, что в «СМИ появилась информация, что один из активистов Майдана, вроде бы, получил ножевое ранение на ул. Грушевского». «Эта информация не отвечает действительности», - отметили в столичной милиции и сообщили, что «по состоянию на 9 часов утра 18 февраля текущего года в подразделения столичной милиции ни от врачей, ни от самого потерпевшего не поступали никакие сообщения подобного содержания».

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В настоящее время по этой информации проводится дополнительная проверка, прибавили во ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

Как сообщали СМИ, один из активистов Майдана заявил, что получил ножевое ранение в легкое, когда перешел за баррикады, на сторону силовиков, находящихся на Грушевского.

По словам активиста автомайдана Дмитрия Карпы, который общался с пострадавшим, человек - один из сотников, ответственный за определенный участок в Украинском доме. На сторону милиции парень пошел, чтобы выяснить, какая обстановка там царит по состоянию на вечер понедельника.

Был ли в форме человек, нанесший ножевое ранение, не уточняется.

В настоящее время пострадавший находится в больнице. Он в сознании и может говорить.