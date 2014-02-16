МВД: Активисты освободили Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую ОГА
Активисты уже освободили помещение КГГА в столице, а также облгосадминистраций во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и здание облсовета в Полтаве в рамках выполнения условий закона об амнистии.
Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, продолжаются мероприятия по разблокированию и восстановлению движения автотранспорта по улице Грушевского в Киеве.
В милиции напомнили, что «накануне всем лицам, которые были задержаны в связи с массовыми акциями в столице и в регионах и находились под стражей, была изменена мера пресечения на более мягкую».
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Также в милиции заверили, что не вмешиваются в процесс освобождения зданий и не препятствуют проведению гражданами мирных акций. Стражи порядка несут службу по охране общественного порядка.
«Власть и в дальнейшем будет выполнять все требования Закона Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний», чтобы он вступил в законную силу, при этом обеспечив решение всех спорных вопросов исключительно мирным путем», говорится в сообщении.