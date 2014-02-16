МВД: Активисты освободили Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую ОГА

14:48, 16 февраля 2014
Политика
0

Активисты уже освободили помещение КГГА в столице, а также облгосадминистраций во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях и здание облсовета в Полтаве в рамках выполнения условий закона об амнистии.

Львовский облсовет / grim.in.ua

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, продолжаются мероприятия по разблокированию и восстановлению движения автотранспорта по улице Грушевского в Киеве. 

В милиции напомнили, что «накануне всем лицам, которые были задержаны в связи с массовыми акциями в столице и в регионах и находились под стражей, была изменена мера пресечения на более мягкую».

Читайте такжеВ Ивано-Франковске митингующие освободили помещение ОГА

Также в милиции заверили, что не вмешиваются в процесс освобождения зданий и не препятствуют проведению гражданами мирных акций. Стражи порядка несут службу по охране общественного порядка.

«Власть и в дальнейшем будет выполнять все требования Закона Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний», чтобы он вступил в законную силу, при этом обеспечив решение всех спорных вопросов исключительно мирным путем», говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter