МВД: Активисты освободили Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую ОГА

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, продолжаются мероприятия по разблокированию и восстановлению движения автотранспорта по улице Грушевского в Киеве.

В милиции напомнили, что «накануне всем лицам, которые были задержаны в связи с массовыми акциями в столице и в регионах и находились под стражей, была изменена мера пресечения на более мягкую».

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Также в милиции заверили, что не вмешиваются в процесс освобождения зданий и не препятствуют проведению гражданами мирных акций. Стражи порядка несут службу по охране общественного порядка.

«Власть и в дальнейшем будет выполнять все требования Закона Украины «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний», чтобы он вступил в законную силу, при этом обеспечив решение всех спорных вопросов исключительно мирным путем», говорится в сообщении.