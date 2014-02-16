Власти Украины подвергаются сильному давлению западноевропейских и американских политиков - Глава АП РФ

"Никто не ставит под сомнение легитимность Януковича. Тем не менее, на него, несомненно, оказывается огромное давление. Мы называем это двойными стандартами; можно называть это тройными стандартами", - сказал Иванов в интервью телеканалу Russia Today, сообщают РИА Новости.

Сторонники украинской оппозиции заявляют, что Россия вмешивается в дела страны и препятствует ей в развитии в западном направлении. Президент России Владимир Путин и МИД РФ неоднократно отвергали эти обвинения, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, предостерегал ЕС и США от вмешательства в политический кризис в Украине.

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Глава кремлевской администрации отметил, что Россия по-прежнему не собирается вмешиваться во внутренние дела Украины.

"Мы слышим множество голосов, которые обвиняют Россию в том, что она вмешивается во внутренние дела Украины. Но я пока еще не слышал, чтобы кто-нибудь привел хотя бы один факт, доказывающий это. Это, во-первых. Во-вторых, мы все знаем о десятках и даже сотнях случаев того, что на наш взгляд представляет собой явное вмешательство во внутренние дела Украины со стороны западноевропейских и американских политиков. С моей точки зрения, это, мягко говоря, очень некрасиво", - отметил Иванов.

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