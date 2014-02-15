В Полтаве "заминировали" здание, где сегодня планирует выступать Кличко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации партии, около 11 часов в здании Полтавского областного совета профсоюзов должна была начаться встреча Кличко с полтавским активистами партии УДАР. Сейчас это здание оцеплено милицией и спасателями. Неизвестный сообщил в милицию, что здание заминировано.

Сегодня в 14.30 в Полтаве на площади возле областной государственной администрации должно состояться Народное вече. Участие в нем примет Кличко.

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В своем выступлении лидер УДАРа расскажет о причинах и пути разрешения политического кризиса, планы оппозиции, меры, которые приведут к освобождению политических заключенных и ответит на вопросы полтавчан.