Янукович призывает оппозицию к компромиссу для преодоления политического кризиса

Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Коротичу, которое транслировал сегодня телеканал «Интер».

«Сегодня есть перемирие – это первый шаг. Следующий – это мир. Это цель, поэтому поиск компромиссов, который мы предлагаем, когда мы идем на уступки… Безусловно, мы обращаемся и к оппозиции, чтобы она также шла на уступки. Дело не в том, кто проигрывает - власть или оппозиция», - подчеркнул Янукович.

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Он признался, что его «толкали и толкают» к различным вариантам решения кризиса. «Я хочу сказать, что сегодня меня толкали и толкают к различным, как говорят, средствам, способам, как разобраться в этой ситуации, но я хочу сказать, что я не хочу воевать. Я не хочу, чтобы какие-либо решения принимались путем таким радикальным», - заявил Янукович.

Он отметил, что хочет сохранить государство, хочет возобновить стабильное развитие. «Это моя цель. И все, что сегодня мы делаем, мы делаем ради того, чтобы в стране установился мир», - отметил он.

По убеждению главы государства, должна выиграть Украина. «Это наша цель. Нам нужно показать сегодня всем, что мы способны сохранить нашу страну, что мы способны сохранить мир», - подчеркнул Янукович.

Также, по его словам, нужно показать, что Украина - это государство, которое имеет достаточно здоровых сил, и украинцы способны «разобраться в своем доме и навести порядок».

«Я благодарен многим тем, кто сегодня эмоции свои сдержал и уже начал думать прагматично, как говорят, с холодной головой. Это прекрасно. Мне одинаково больно, когда страдают люди и с одной, и с другой стороны. Этого не должно быть, и здесь мы должны сделать все для того, чтобы воздержаться от радикализма. И все должны знать, что есть предел… за который никто не должен переходить», - подчеркнул он.