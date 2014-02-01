Кличко и Яценюк выступили на Евромайдане в Мюнхене

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа, Кличко поблагодарил украинцев, которые съехались из всей Германии, приехали из Чехии и Польши, чтобы своей акцией поддержать людей, которые стоят на Майданах Украины и борются за ее будущее.

«Сегодня очень важна ваша поддержка и ваши усилия здесь, чтобы помочь своей Родине. Рассказывайте о том, что в действительности происходит в Украине. Сегодня, когда в стране убивают и похищают людей, хватают и судят активистов, украинцы все равно борются за свои права и свое будущее. И мы не отступим и победим!», - заявил Кличко.

По информации пресс-службы «Батькивщины», Яценюк пообщался с участниками Евромайдана и обратился к ним со сцены.

По данным пресс-службы, Евромайдан в Мюнхене скандировал «Банду прочь»!