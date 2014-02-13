В Чернигове участники самообороны начали патрулировать улицы

Как сообщил УНИАН координатор областной организации ВО "Майдан" Александр Бондарев, вчера состоялось первое патрулирование центра города.

По словам активиста, 4 группы по четыре представителя народной самообороны обходили по маршруту свои улицы в центре Чернигова.

"Без оружия, как обычные люди, ходили и смотрели за порядком. Если такая группа видит нарушение порядка, то звонит по телефону в милицию", - объяснил Бондарев.

Он добавил, что целью проекта является привлечь внимание правоохранителей к их непосредственным обязанностям.

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"Хотели напомнить милиции, что их прямая обязанность – это защита жителей Чернигова, чтобы они "не гуляли" там в Киеве, а вернулись в город и занимались своей непосредственной работой", - сказал координатор областного ВО "Майдан".

Он подчеркнул, что довольно много правоохранителей из Чернигова находятся в столице Украины, а "еще отслеживают общественных активистов, привлекают к ответственности участников Евромайдана, охраняют администрацию, а улицы не контролируют". По мнению Бондарева, патрулирование города является чрезвычайно важным делом на фоне информации о банде, которая осуществляет нападения в Чернигове.

Во время первого патрулирования нарушений общественного порядка не было выявлено.