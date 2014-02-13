Черниговская милиция назвала пиар-акцией охрану городских улиц активистами самообороны

В Чернигове милиция назвала патрулирование города активистами народной самообороны пиар-мероприятиями, а построение на Евромайдане - показательным перед журналистами.

Как сообщили УНИАН в сектор общественных связей УМВД в области, "информация о пребывании личного состава в столице является неправдивой и откровенно спекулятивной. Весь личный состав милиции Черниговского гарнизона находится в местах постоянной дислокации".

В официальном сообщении отмечается, что несение службы по охране общественного порядка осуществляется в штатном режиме, как пешими, так и автопатрулями милиции. Ежедневно в Черниговском городском отделе УМВД проходит комплексный инструктаж личного состава, который распределяется по определенным маршрутам патрулирования, как в центральной части, так и в других районах города.

"Поэтому милиция добросовестно и последовательно выполняет возложенные на нее функции по охране общественного порядка в областном центре", - подчеркивают в ССО.

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Кроме того, в милиции вызвали сомнения личности самозваных "защитников правопорядка". Ведь костяк отрядов, по информации милиции, составляют радикальные футбольные болельщики – так называемые "ультрас", которые хорошо известны в Чернигове своим агрессивным поведением и демонстративным неуважением к закону. Также правоохранители напомнили, что общественные формирования по охране правопорядка могут действовать исключительно под контролем милиции.

Пресс-служба прокуратуры Черниговской области, в свою очередь, проинформировала, что в Украине существует прямой запрет на создание и деятельность военизированных или других формирований, не предусмотренных законодательством.

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"Это правонарушение, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность. На сегодняшний день в Украине уже начат ряд уголовных производств по фактам создания таких "отрядов самообороны", - отмечено в сообщении.

Напомним, 12 февраля в Чернигове участники народной самообороны и местного Евромайдана начали патрулировать город. По словам координатора областной организации ВО "Майдан" Александра Бондарева, 4 группы по четыре представителя народной самообороны обходили по маршруту свои улицы в центре Чернигова. Целью проекта является привлечь внимание правоохранителей к их непосредственным обязанностям. По мнению Бондарева, патрулирование города - чрезвычайно важное дело на фоне информации о банде, которая совершает нападения в Чернигове.

Во время первого патрулирования нарушений общественного порядка не было выявлено.