За создание во Львовской области вооруженных отрядов самообороны завели уголовное дело

Прокуратура Львовской области зарегистрировала уголовное производство по факту создания в области незаконных военизированных формирований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, при процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области следователями Главного управления МВД Украины во Львовской области начато досудебное расследование по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных формирований или участие в их деятельности).

Как отмечается в сообщении, в некоторых средствах массовой информации размещено сообщение о том, что в областных и районных центрах Украины, в том числе во Львове, создаются отряды самообороны по аналогии охраны Майдана с указанием контактных телефонов для записи в их состав. В частности, к созданию вооруженной «гвардии» самообороны привлечены мужчины, владеющие легальным огнестрельным оружием.

«Таким образом, не установленные лица на территории Львовской области создали не предусмотренные законами Украины военизированные формирования», - отмечается в сообщении.

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Учитывая изложенное, ГУ МВД в области 11 февраля текущего года сведения о совершении указанного уголовного правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

На данное время расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Санкция ч. 1 ст. 260 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Как сообщалось, 7 февраля народный депутат от «Батькивщины», комендант Майдана Андрей Парубий заявил о начале структуризации сотен Самообороны. По областям Украины будут создаваться областные и районные штабы для координации сотен в регионах.

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В то же время в ряде городов востока и юга страны по инициативе органов власти также создаются отряды самообороны.

Так, 27 января депутаты Луганского облсовета приняли обращение к жителям региона, в котором призвали луганчан объединяться в дружины, чтобы защищать административные здания от захвата и не допустить столкновений.

27 января в Одессе общественная организация «Молодежное единство» начала формирование отрядов «Народной дружины» для защиты города от «националистических организаций радикалов».

28 января в Севастополе решили активизировать практику по привлечению жителей города к работе общественных формирований (дружин) по охране общественного порядка.

31 января председатель областной государственной администрации Днепропетровской области Дмитрий Колесников, заявил, что люди, пришедшие 26 января защищать здание ОГА от захвата митингующими, являются «народными дружинниками».