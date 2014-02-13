В ВР зарегистрировали законопроект про усиление гарантий судей

Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления отдельных гарантий независимости судей» зарегистрировали в парламенте народные депутаты Валерий Писаренко и Владимир Пилипенко, сообщает издание "Закон и Бизнес".

Законопроектом №4135 предлагается предусмотреть дополнительные механизмы обеспечения безопасности и независимости судей, в частности:

- усилить административную и уголовную ответственность за совершение преступлений против правосудия и усовершенствовать отдельные положения, которые их касаются;

- расширить перечень лиц, в отношении которых могут быть применены специальные меры защиты, а именно - кроме судей к этой категории будут принадлежать их близкие родственники и члены семьи;

- установить запрет на разглашение сведений о судьях органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями, лицами, которым эти сведения стали известны в процессе служебной деятельности;

- предоставить судьям право на обеспечение мобильными устройствами оповещения об опасности, а также на оборудование жилья противопожарной и охранной сигнализацией за счет средств государственного бюджета;

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- расширить полномочия судебных распорядителей по обеспечению общественного порядка в суде, в том числе путем применения специальных средств, используемых при охране общественного порядка.

По мнению авторов законодательной инициативы, принятие Закона позволит повысить уровень обеспечения независимости и личной безопасности судей в связи с осуществлением ими правосудия и, как следствие, обеспечить реализацию права граждан на судебную защиту.

Как известно, ночью 12 февраля в больнице скончался 34-летний судья Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области Александр Лободенко, у которого накануне вечером, 11 февраля, стрелял неизвестный.

В связи с убийством судьи Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету Министров обеспечить сопровождение в Верховной Раде проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий безопасности судей и членов их семей.