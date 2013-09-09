ОБСЕ: проект закона об общественном телевидении в Украине требует доработки
Проект закона об общественном вещании в Украине требует доработки. Такое мнение высказала представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович
Об этом УНИАН сообщили в ее пресс-службе.
“Мой офис отмечает позитивные базовые положения предложенного акта, в том числе относительно принципов и задач будущей Национальной общественной телевизионной и радиокомпании, процедуры ее лицензирования, которая поможет создать юридические и институциональные рамки для защиты независимости и подотчетности общественного вещателя”, - процитировали в пресс-службе письмо Миятович на имя председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака.
“В то же время, проект закона не исключает опасной возможности существования параллельно государственного и общественного вещателя, который будет противоречить европейским стандартам свободы слова и свободы СМИ”, - подчеркивается в письме.
Представитель ОБСЕ подчеркнула необходимость пересмотреть в проекте закона весь механизм финансирования общественного вещателя, поскольку нынешние положения не отвечают лучшему опыту, существующему в регионе ОБСЕ.
Миятович выразила надежду, что рекомендации экспертов будут учтены при одобрении украинскими депутатами соответствующего закона.