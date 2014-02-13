Советник Путина пожаловался на украинскую нестабильность, которая мешает кооперации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом советник Президента РФ Сергей Глазьев сказал во время Московского экономического форума.

Читайте такжеСоветник Путина Глазьев назвал Евромайдан шизофренией"Инвестиционные проекты, которые сейчас подготовлены, составляют десятки миллиардов долларов в высокотехнологичных отраслях. Проблема - в политической нестабильности. Пока не будет обеспечена политическая стабильность, пока не будет понятна перспектива украинского политического ориентирования, естественно, вкладывать большие инвестиции рискованно", - сказал Глазьев.

Он отметил, что США и Евросоюз прилагают большие усилия, чтобы оторвать Украину от интеграции на евразийском пространстве.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший посол США в Украине Джон Хербст обвинил Глазьева во вмешательстве во внутренние дела Украины.