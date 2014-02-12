«Будівельник» выиграл у турецкого «Банвита» в Кубке Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта победа стала для команды третьей в 5 матчах группового турнира.

Киевляне решили судьбу матча стартовым натиском в первой половине, которую выиграли с преимуществом в 7 очков – 35:28. В первой 10-минутке «строители» создали себе перевес в 4 балла (20:16), а во второй - в три (15:12).

После большого перерыва преимущество перехватили гости, которые сократили разрыв до минимума, но большего им сделать не удалось.

Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки стал Янис Стрельниекс, набравший 13 очков.

Таким образом, перед заключительным 6-м туром группового этапа у киевлян 3 победы при 2 поражениях и команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая только израильскому «Ха-Поэлю», у которого показатель побед и поражений составляет 4/1.