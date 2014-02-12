В Ужгороде перед ОГА укрепили растаявшие баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, на протяжении последней недели в городе наблюдается значительное потепление, идут дожди, температура воздуха повысилась днем до 10 градусов тепла.

Баррикады на площади Народной перед зданием Закарпатской ОГА, построенные из мешков со снегом, начали интенсивно таять.

Учитывая такую ситуацию, на 15.00 Закарпатская областная организация партии «УДАР» призвала ужгородцев приобщиться к упорядочению баррикад.

Активист Закарпатского «УДАРа» Андрей Рыба так прокомментировал эту идею: «Как известно, закарпатские баррикады сделаны из нескольких сотен мешков со снегом. Они хорошо действовали при минусовой погоде, но сейчас, когда они стали таять, их придется переформатировать. Поэтому мы решили собраться сегодня, чтобы заново оборудовать наш Майдан и сделать его более функциональным. Наши требования остаются в силе, и мы не будем разбирать наши баррикады, пока бандитская власть не уйдет».

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В то же время на официальной странице ужгородского Евромайдана в сети Фейсбук появилась информация о том, что утром 12 февраля милиция заблокировала все подъезды к баррикадам. В частности, сообщалось о 6 автомобилях ГАИ, которые перекрыли все подъезды к площади перед зданием Закарпатской ОГА. Закарпатские СМИ пишут, что милиция специально перекрыла пути, чтобы сделать невозможным подвоз материалов для формирования новых баррикад.

Однако в Секторе общественных связей УМВДУ в Закарпатской области сообщают, что ни о каком блокировании речь не идет, происходит исключительно охрана общественного порядка.

В 15.00 на площади Народной собрались около 30-40 активистов, они вытрусили снег из мешков, убрали площадь, подмели. Активисты наполнили несколько десятков мешков опилками, и установили их на месте старых баррикад. Люди говорят, что продолжат укрепление баррикад после подвоза материалов для наполнения мешков.