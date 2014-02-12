Россия и ЕС начнут переговоры по евроассоциации с Украиной через несколько дней

Европейский Союз и Россия через несколько дней начнут консультации в двустороннем формате относительно возможного негативного экономического влияния на РФ, которое может иметь Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом директор отделения России, «Восточного партнерства» и Средней Азии Европейской службы внешнего действия Гюннар Виганд заявил на конференции “Украина в 2014 году — что впереди?”, которая организована Центром европейской политики в Брюсселе.

“Через несколько дней мы проведем двусторонние консультации — не трехсторонние консультации и не переговоры, а именно двусторонние консультации относительно якобы негативного экономического влияния, которое может иметь Соглашение об ассоциации с Украиной на Россию. Именно это официально позволило России занять такую негативную позицию и оппонировать Соглашению об ассоциации, а также изменить мнение руководства Украины, когда Украина была на пути политической ассоциации с ЕС”, - сказал Виганд.

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Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 г. правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС, которое включает соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кабмин предложил Евросоюзу и России провести трехсторонние переговоры в формате ЕС – Россия - Украина. Россия согласна принимать участие в таких переговорах, Евросоюз - нет.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызывало акции гражданского протеста по всей стране.

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10 января 2014 г. премьер-министр Украины Николай Азаров выразил надежду, что Украине удастся договориться с Евросоюзом о проведении трехсторонних переговоров (Украина – ЕС - Россия) для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

17 января 2014 г. на брифинге в Еврокомиссии пресс-секретарь Комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле Петер Стано отметил, что Европейский Союз в который раз подчеркивает, что не намерен проводить трехсторонние переговоры в формате ЕС – Украина - Россия о Соглашении об ассоциации с Украиной.

О консультациях экспертов ЕС и России было договорено на саммите “ЕС-Россия” 28 января 2014 г. в Брюсселе.