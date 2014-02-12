В оппозиции заявляют, что фракции продолжают совещаться по поводу Конституции-2004

Оппозиционные фракции продолжают консультации по Конституционной реформе. Об этом в комментарии ForUm’у сообщил народный депутат Украины от фракции ВО «Батькивщина» Сергей Сас.

«Еще идут консультации. Вопрос непростой. Я посмотрел наработки. Если взять наши предложения и «Удара» - там есть взаимоисключающие, конфронтационные положения. Нужно достичь согласия, возможно, путем согласования позиций, отказа от некоторых, написания их в новой редакции. Это процесс не одного дня. Он сложный. А еще не обнародовала свои предложения «Свобода», - сказал парламентарий.

В то же время, парламентарий отметил, что возникают определенные сложности изменения Основного закона и по процедурной причине. «Верховная Рада седьмого созыва уже вносила изменения в Конституцию по полномочиям Счетной палаты. И мы уже не можем менять те же положения тем же составом парламента», - пояснил он.

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«Но в вопросе возможности возвращения к Конституции 2004 года можно искать консенсус. Думаю, это продуктивный путь. Однако нужна политическая воля и согласование всех позиций. Также, мы обязаны учесть все риски возвращения к Конституции в редакции 2004 года, минимизировать их отрицательные последствия», - подчеркнул Сас.

Нардеп уверен также, что перед внесением изменения в Основной закон нужно предварительно провести серьезную работу, а после - четко придерживаться законной процедуры, предусмотренной 13 разделом Конституции Украины и 26 главой Регламента ВРУ.

«Это дало бы возможность получить результат. Конституция нуждается в изменениях в многих сегментах правового урегулирования. И тут стоило бы поработать серьезно. Ведь за два дня, неделю, не проведя серьезную подготовительную работу, Конституцию не принимают. Это мое глубокое убеждение», - акцентировал Сас.