ЕС должен помочь Украине избежать дефолта - евродепутат

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом председатель Комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок заявил на конференции “Украина в 2014 году - что впереди?”, организованной Центром европейской политики в Брюсселе.

“Мы все должны быть готовы помочь избежать дефолта в Украине. Каждый в Украине видит соглашения с Россией как решение, которое подводит страну под контроль руководства России”, - сказал Брок.

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“С кредитами, предоставленными Украине, они должны пересматриваться каждые два месяца. Как сказал Президент Путин, это будет зависеть от того, кто будет следующим премьер-министром Украины. Следовательно, каждые два месяца будем иметь ситуацию шантажа. Каждые несколько месяцев будут также пересматриваться цены на газ, что также является шантажом”, - добавил европарламентарий.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2013 года во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве была достигнута договоренность, что Россия снизит цегну газа для Украины до 268,5 дол. за тысячу кубометров с 400 дол. за тыс. кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году), а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинского суверенного евробонда на 15 млрд дол.

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24 декабря Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в размере 3 млрд долларов в рамках запланированных 15 млрд долларов.

Второй транш российского кредита должен быть перечислен в размере 2 млрд дол.

3 февраля в «Газпроме» сообщили, что общий долг НАК «Нафтогаз Украины» за поставленный российский газ в 2013 году и январе 2014 года составляет 3,2924 млрд дол.

8 февраля глава Минфина РФ заявил, что Россия пока не перечислила второй транш финансовой помощи Украине, поскольку ожидает выполнения обязательств по оплате поставок газа.