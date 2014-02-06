Политолог: Евросоюз и МВФ могут не успеть помочь Украине избежать дефолта

"Предлагается схема: Украина подписывает договор об ассоциации, после чего по инициативе ЕС созывается конференция доноров , в том числе представителей МВФ, где и обсуждается конкретная схема , сроки и условия, при которых выделяются средства», - говорит директор Института украинской политики Кость Бондаренко, сообщает Delo.ua.

Читайте такжеЭкономика Украины – на краю пропасти Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко в свою очередь считает, что Украина может и вовсе не получить обещанные средства. Причина в том, что помощь ЕС требует сложных бюрократических процедур, бюджет ЕС уже утвержден, проблемы в Греции, Испании и Португалии - не дают шансов надеяться на быструю помощь для Украины. «Большинство европейских политиков, которые делают заявления о возможности финансовой поддержки Украины, не понимают о чем говорят. Как обычные политики, они сначала говорят, а потом думают», - говорит эксперт.

Читайте такжеЕС и МВФ готовы помочь Украине в проведении реформ - ФюлеПо его словам, США, которые сейчас испытывают проблемы с дефицитом собственного бюджета, денег Украине также не выделят. Устенко считает, что МВФ не предоставит Украине новую программу «stand by» без выполнения определенных условий. «МВФ не донорская организация. Как можно дать деньги стране, при этом ничего не требуя сделать взамен?» , - задает риторический вопрос Олег Устенко.

В таких условиях повышается вероятность суверенного дефолта Украины по внутренним и внешним забовязання . "Я допускаю дефолт как один из инструментов , Который дозволит решить наши проблемы " , - говорит Игорь Бураковский , директор Института экономических исследований и политических консультаций. В то же время эксперт подчеркивает , что дефолт может решить проблемы лишь частично и что дефолт не является единственным инструментом для их решения.