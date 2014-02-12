Внеочередное заседание ВР на этой неделе не состоится

Это следует из сообщения, переданного УНИАН пресс-службой ВР, о проведении сегодня под председательством председателя Верховной Рады Владимира Рыбака внеочередного заседания Согласительного совета представителей фракций.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя Верховной Рады Игорь Калетник, заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский, первый заместитель председателя фракции Партии регионов Михаил Чечетов, заместитель председателя фракции ВО «Батькивщина» Сергей Сас, заместитель председателя фракции «УДАР» Виталий Ковальчук, заместитель председателя фракции ВО «Свобода» Андрей Мохник, председатель фракции Коммунистической партии Украины Петр Симоненко. Внефракционных представлял народный депутат Украины Игорь Еремеев.

Рыбак отметил, что необходимость проведения такого заседания обусловлена обращением руководителей трех оппозиционных фракций, которые, в соответствии с требованиями статей 19 и 73 Регламента Верховной Рады, требуют созвать внеочередное пленарное заседание.

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Участники совещания обсудили вопросы, которые оппозиционные фракции предлагали внести в повестку дня такого заседания, а именно: о путях возвращения к Конституции в редакции 2004 года, о рассмотрении ряда законопроектов об амнистии без каких-либо условий, а также формировании правительства. Также прозвучали предложения о рассмотрении на внеочередном пленарном заседании путей выхода из политического кризиса, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, во время дискуссии Чечетов, Симоненко и Еремеев высказались против проведения внеочередного заседания ВР, поскольку вопросы, которые предлагается вынести на рассмотрение депутатов, не подготовлены, в частности, не рассмотрены профильными комитетами. При этом присутствующий на заседании председатель Комитета по вопросам правовой политики Валерий Писаренко отметил, что в вопросе внесения изменений в Основной закон необходимо действовать в конституционном поле.

В свою очередь Сас подчеркнул то, что вернуться к Конституции 2004 года путем принятия каких-либо актов, не предусмотренных Основным законом и Регламентом, бесперспективно. По его словам, процедура внесения изменений четко регламентирована в разделе ХІІІ Конституции и главе 26 раздела V Регламента Верховной Рады Украины. Он также напомнил, что Конституционный суд не отменяет свои решения.

На замечание Ковальчука относительно своих рассуждений Сас подтвердил, что «мы это обсуждали на фракции, и эта позиция - это моя собственная позиция, которая согласована с руководством фракции». По словам Ковальчука, «мы можем возвращаться к старой Конституции (2004 года), но лишь по решению политическому, которое требует политической воли от оппозиции, большинства и Президента».

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Относительно создания правительства Сас озвучил позицию, в соответствии с которой необходимо договариваться.

Подытоживая, председатель Верховной Рады высказался за необходимость провести в пятницу совещание с участием руководителей фракций для обсуждения расписания заседаний на следующую неделю и особенно на вторник.

На этом совещании, по мнению Рыбака, также можно обсудить вопросы, которые оппозиционные фракции предлагали вынести на внеочередное пленарное заседание, для дальнейшего рассмотрения членами Согласительного совета в следующий понедельник.