Вехи недели. Конституция без изменений, Майдан без новаций, Янукович без премьера

Нарастающее стремление непарламентской оппозиции из «Правого сектора» заявить о себе подталкивает официальных противников действующей власти к более решительным действиям. Минувшую парламентскую неделю три лидера оппозиционных фракций Верховной Рады пытались убедить своих коллег-парламентариев в необходимости принятия Конституционного акта, возвращающего в действие Основной Закон в редакции 2004 года с широкими полномочиями премьера и урезанными – президента. «Регионалы» и коммунисты заняли умеренно отстраненную позицию: они на словах не против коррекции Конституции, но предпочитают спешить медленно, с прицелом на осень текущего года. У такой медлительности есть весьма прагматичная причина: социологи фиксируют, что Виктор Янукович теряет шансы на победу в президентской гонке, и его соратники вполне могли бы обеспечить пересмотр Конституции с прицелом на премьерство Виктора Федоровича.

Оппозиционеры, со своей стороны, грозились сформировать новое большинство, но пока столкнулись лишь с принятием 235 оппонентами плана парламентской работы до июля. Верховная Рада уже привычно в текущем созыве работает ни шатко, ни валко. Обещания самых разных оппозиционеров найти недовольных «регионалов» для переформатирования большинства не были воплощены в жизнь. Надежда на очередной всплеск демократичности и прагматизма в исполнении Сергея Тигипко выглядит призрачной. Партия власти и надежно примкнувшие к ней коммунисты заняли круговую оборону, и сдаваться на милость потенциальных победителей не планируют. Полагаю, во многом по той причине, что репрессивный аппарат власти выглядит куда убедительней и монолитнее оппозиционных предложений о светлом политическом будущем.

Вполне логично лидеры парламентской оппозиции попытались реабилитироваться на Майдане. Арсений Яценюк, которому Юлия Тимошенко убедительно не советует принимать предложений о премьерстве ни под каким соусом, сообщил об конституционных инициативах, направленных на урезание президентских полномочий. Аплодисменты собравшихся стали слабым утешением для лидера крупнейшей оппозиционной фракции, все чаще оказывающегося в роли «чужого среди своих». Обладатель соизмеримого с Януковичем президентского рейтинга Виталий Кличко предложил главе государства провести дебаты на Майдане. Откровенно говоря, предложение опрометчивое, исходя из политического опыта Виталия Владимировича. Если Виктор Федорович, не ровен час, согласится, то может и переиграть лидера «УДАРа». Динамично набирающий рейтинговые очки Петр Порошенко пообещал не забывать о задержанных активистах и напомнил жителям Юга и Востока страны, что Майдан стоит и за их свободу.

Кандидатура будущего премьера продолжает обсуждаться на кулуарном уровне, если не считать панического призыва «Батькивщины» не голосовать за Андрея Клюева. Давно уже Андрей Петрович не получал столь ярких подтверждений своего таланта переговорщика. Правда, переходить во влекущее большинство политиков кресло с поста главы президентской администрации, мягко говоря, не совсем логично, да и состояние экономики вкупе с сорвавшимся курсом гривны не способствует развитию премьерских амбиций опытного политика. Визит Виктора Януковича в столицу зимней Олимпиады вряд ли ознаменовался детальными консультациями с Владимиром Путиным о будущем украинском премьере, разве что Владимир Владимирович успел передать шифровку киевскому гостю. Уже вдогонку Виктору Федоровичу понеслось сообщение, что следующий транш российского кредита будет выделен после выплаты задолженности в 3,3 миллиарда долларов за поставленный газ.

Украина при этом остается в центре внимания разных международных центров влияния, более того – превращается в полигон для ведения глобальной информационной войны. То евродепутат Ребекка Хармс «случайно» обнаружит наличие австрийских паспортов у троих приближенных к Януковичу с разных сторон политиков, не подтвердив находку ничем, то неизвестные доброжелатели выложат разговор представителя Госдепартамента Виктории Нуланд с послом США в Украине Джеффри Пайеттом, из которого можно сделать немало любопытных выводов. Россия пыталась не отставать устами президентского советника Сергея Глазьева, призвавшего не только к реализации силового сценария на Майдане, но и назвавшего необходимостью федерализацию Украины. Грустно наблюдать за потерей нашей страной внешнеполитической субъектности из-за неэффективности власти, да и выхода из этого цугцванга пока не наблюдается.

Евгений Магда