Царев призывает Арбузова увеличить финансирование внутренних войск

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев обратился к исполняющему обязанности премьер-министра Украины Сергею Арбузову с просьбой в 2014 году увеличить финансирование внутренних войск МВД Украины на дополнительные 814,5 млн. грн, из которых 689,8 млн. грн. должны пойти на оплату труда военнослужащих.

Официальный запрос нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

В письменном обращении депутат напоминает о том, что офицеры, прапорщики, контрактники и военнослужащие срочной службы внутренних войск Министерства внутренних дел Украины находятся на острие противостояния, которое сложилось сегодня в стране.

При этом, как отмечает Царев, в бюджете Украины на 2014 год на содержание внутренних войск предусмотрено лишь 1 млрд. 359,8 млн. грн., что составляет всего 27% от нормативной потребности.

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"В такой ситуации денежное обеспечение военнослужащего ВВ по контракту в 2014 году составляет всего 1800 грн., в то время как в Вооруженных Силах Украины тот же военнослужащий на аналогичной должности получает денежное довольствие 3000 грн", - подчеркивает регионал.

По мнению Царева, такая диспропорция не имеет аргументированного объяснения для личного состава и не позволяет укомплектовать внутренние войска военнослужащими по контракту.

"На квартирном учете ВВ МВД пребывает более 5 тыс. человек", - подчеркивает Царев. При этом, в 2010-2013 годах Государственным бюджетом не были предусмотрены расходы на строительство жилья для служащих этого подразделения.

По словам нардепа, в связи с общим недофинансированием, у командования внутренних войск возникают проблемы со взаиморасчетами с «Укрзалізницею». Также во внутренних войсках МВД не хватает средств для покрытия расходов на командировки личного состава и выплаты подъемного пособия выпускникам ВУЗов.