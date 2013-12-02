Янукович пообещал "значительно увеличить" финансирование ремонта дорог

В следующем году власть планирует направить усилия на строительство качественных дорог.

Как сообщил Президент Украины Виктор Янукович во время интервью журналистам украинских телеканалов, речь идет об увеличении финансирования для проведения качественного ремонта отечественных автодорог и строительства новых. По его словам, нынешнее состояние автодорог Украины крайне неудовлетворительно. «Всем надоело смотреть на эти дороги, которые есть, по которым мы ездим. И критика - она справедлива», - отметил Виктор Янукович, добавив, что с каждым годом «мы не улучшаем ситуацию, а ухудшаем».

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«В следующем году мы хотим также значительно увеличить финансирование ремонта и строительства местных дорог. Такую мы ставим задачу», - сказал Глава государства.