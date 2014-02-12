«Свобода»: Внеочередного заседания ВР не будет из-за отсутствия поддержки большинства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», об этом заявил заместитель председателя фракции «Свобода» Андрей Мохник.

В пресс-службе напомнили, что 11 февраля председатели оппозиционных фракций ВО «Свобода», ВО «Батькивщина» и «УДАР», в соответствии с Регламентом ВР, направили Рыбаку заявление о проведении 13 февраля внеочередного заседания парламента. Однако Рыбак отказался созвать заседание Верховной Рады, мотивируя это тем, что так называемое большинство не поддерживает этого требования.

Как заявил Мохник, необходимость проведения внеочередного заседания ВР вызвана ростом напряженности в обществе.

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«Мы предложили рассмотреть во время внеочередного заседания всего три вопроса, которые бы помогли сразу прекратить и сделать невозможной дальнейшую эскалацию конфликта между народом и властью. В частности, речь идет о возвращении к Конституции 2004 года, что позволило бы осуществить перераспределение полномочий между Президентом, правительством и парламентом, лишив таким образом Януковича возможности и далее превращать Украину в диктаторское государство. Также необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон о декриминализации, согласно которому все заложники режима Януковича должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий. И третье – начало конституционных изменений на базе Конституции 2004 года», - отметил Мохник.

По его словам, Рыбак отклонил предложение о созыве внеочередного заседания ВР, «чем в который раз засвидетельствовал, что власть не заинтересована в том, чтобы дать старт решению глубокого общественно-политического кризиса в государстве».

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Как сообщал УНИАН, сегодня по результатам встречи руководства депутатских фракций с Рыбаком заместитель председателя фракции “УДАР” Виталий Ковальчук заявил, что фракции Партии регионов и КПУ отказались от проведения внеочередного заседания Верховной Рады.

Ковальчук отметил, что Партия регионов и коммунисты отказались рассматривать вопрос возвращения к Конституции 2004 года и закон о безусловной амнистии. Таким образом, подчеркнул Ковальчук, они отказались от проведения внеочередного заседания.