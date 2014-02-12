За последний месяц суды приостановили более 260 решений Народных советов

В Украине с 16 января по более чем 100 искам прокуроров суды приостановили действие более 260 незаконных решений органов местного самоуправления, принятых на основании решений народных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник Главного управления защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта Генеральной прокуратуры Ирина Зарубинская.

По ее словам, на сегодняшний день в Украине участниками акций протеста захвачены здания шести облгосадминистраций, в частности, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, а также КГГА, Сокальской райгосадминистрации и сессионный зал Полтавского облсовета. В целом, в Украине захвачено 37 объектов. Зарубинская заметила, что убытки по результатам этих захватов еще не подсчитаны окончательно, но будут достигать миллионов гривень.

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Также Зарубинская сообщила, что на отдельных территориях, в частности в 8 регионах, созданы так называемые народные советы, количество которых превышает 50.

“Создания таких органов не допускает ни Конституция Украины, ни законы Украины, и они представляют угрозу конституционному строю в Украине”, - сказала Зарубинская.

В то же время она проинформировала, что кроме, народных советов, более чем на 20 территориях созданы так называемые отряды Народной самообороны, деятельность которых не предусмотрена украинским законодательством и подпадает под действие ряда статей Уголовного кодекса, в частности относительно запрещения создания военизированных или вооруженных формирований и использования ими оружия или военной техники.

Как отметила Зарубинская, органы прокуратуры реагируют на незаконные полувоенизированные образования не только в западных регионах Украины, но и в восточных, и в Автономной Республике Крым.