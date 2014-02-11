Парубий определил основные принципы организации "Самооборона Майдана"

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Самооборона Майдана» является всеукраинским беспартийным общественным движением, которое ставит перед собой следующие задачи:1. Сохранить суверенитет и единство Украины. 2. Отстоять европейский выбор Украины. 3. Защитить права и свободы граждан. 4. Сопротивляться "действующем преступному режиму до полного его устранения".

«Самообороны Майдана» является добровольным общественным формированием, которое действует на основе самоорганизации, гражданской солидарности и координации деятельности структур различного уровня. «Самообороны Майдана» координирует свои действия исключительно с Штабом национального сопротивления на центральном уровне", -говорится в приказе.

Среди главных функций «Самообороны Майдана» названы: противодействие "установлению в Украине полноценной диктатуры", защита гражданских прав украинцев, а именно, защита права на честные выборы и мирный протест, противодействие "имперским воздействиям Кремля", борьба с проявлениями коррупции и произвола чиновников, очищение власти от уголовных и антиукраинских элементов.

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А также, "поддержание общественного порядка на территориях, свободных от режима, а также расширению таких территорий", "поддержка и защита новых эффективных практик общественного управления на территориях, свободных от режима".

Соблюдение основных положений «Самообороны Майдана» является обязательным для всех участников. Умышленное их нарушение карается исключением из «Самообороны Майдана».

В документе также описана структура ”Самообороны Майдана".

"Базовой структурной единицей «Самообороны Майдана» есть сотня, насчитывает от 70 до 150 человек. Сотни могут создаваться по территориальному и за экстерриториальныму (профильному) принципу. Главная структурная единица сотни - десяток (рой) 8-12 человек, которые в свою очередь могут объединяться в чоту (3-4 рои)", - говорится в приказе коменданта.