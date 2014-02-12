В Черкассах под стражей остаются 17 активистов, задержанных за штурм облгосадминистрации

Как сообщила корреспонденту УНИАН юрист Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Татьяна Кавальчук, двум активистам Автомайдана Николаю Горону и Роману Кросненчуку апелляционный суд Черкасской области оставил меру пресечения в виде удержания под стражей, а еще 15 задержанных активистов до сих пор ожидают рассмотрения апелляций.

Уже известно, что 18 февраля состоится рассмотрение апелляций Сергея Корсуна, Владислава Чернобыльского, Николая Добрынинского, Максима Тучкова и Павла Якименко. 19 февраля должно состояться рассмотрение апелляционных жалоб Олега Коваленко, Сергея Вальчука, Тимура Емельянова, Владимира Хагая, Александра Ильященко.

Читайте такжеВ центре Черкасс запретили митинги

Что касается подозреваемых Руслана Пухного, Юрия Калинчука-Марченко, Алексея Бубнова, Андрея Малюка, Ярослава Коргута, рассмотрение их апелляций должно было состояться 10 февраля, но было перенесено на неопределенный срок по разным обстоятельствам.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля прокуроры внесли в Сосновский районный суд города Черкассы ходатайства об изменении 12 подозреваемым в совершении 23 и 27 января 2014 года массовых беспорядков и захвата Черкасской облгосадминистрации, меры пресечения с удержания под стражей домашним арестом.

Читайте такжеВ Черкассах суд освободил десять активистов из-под стражи под домашний арест

Справка УНИАН. В Черкассах вечером 23 января активисты пытались захватить помещение Черкасской облгосадминистрации, однако им помешали правоохранители. Следственным отделом Сосновского РО в г. Черкассы УМВД в Черкасской области зарегистрированы уголовные производства, предусмотренные ч.1 ст.294, ч.2 ст.341 (массовые беспорядки, захваты государственных зданий) Уголовного кодекса Украины, по факту массовых беспорядков и блокирования 23 января админздания Черкасской ОГА. За штурм Дома советов милиция задержала и арестовала 48 активистов.

27 января ночью неизвестные лица провели вторую попытку захвата здания Черкасской ОГА. Перед этим на Соборную площадь приехали участники столичного Автомайдана. На защиту здания выбежали бойцы «Беркута», которые разогнали активистов Автомайдана и задержали 12 человек.