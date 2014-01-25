Среди осужденных в Черкассах «за штурм Дома советов» - президентский стипендиат

Правда, у Владислава есть пять дней на апелляцию, сообщает корреспондент "Прочерка" из зала суда.

Адвокат Татьяна Грачева пыталась доказать, что студента-дизайнера с III курса ЧГТУ, у которого удалены 2 метра кишок и часть желудка, нет нужды держать до суда в СИЗО, а достаточно домашнего ареста. Но суд не прислушался к просьбе адвоката.

Владиславу, как и другим фигурантам дела, инкриминируют статью 294 ч. 1 (массовые беспорядки, предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет) и статью 341 ч. 2 (захват государственных или общественных зданий или сооружений, предусмотрено ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на такой же срок).

"В тот вечер Влад прочитал в Интернете о штурме Дома советов и решил пойти посмотреть", - рассказывает мама Владислава Елена.

Как пояснил на суде Владислав, он вместе с друзьями понаблюдал события вокруг здания Дома советов, после чего пошел вызывать такси домой, в Красную Слободу. Но впоследствии по просьбе товарища зашел за ним. По дороге, на бульваре Шевченко между Главпочтамтом и ТРЦ «Любава», его задержали беркутовцы.

Как утверждает со слов Владислава его мама, парня не били - только во время задержания он получил удар дубинкой. Однако почти сутки он не имел возможности полноценно питаться, несмотря на то, что ему по состоянию здоровья показана диета.

Депутат областного совета Любовь Майборода, которая присутствовала на суде, пообещала, что будет бороться за свободу Владислава. Она отметила, что много раз посещала черкасский СИЗО и считает условия содержания там ужасными.

Пытался призвать суд к милосердию и присутствовавший на заседании священник УГКЦ отец Юлиан Шеремета.

Сам же судья Владимир Орленко, комментируя ряд вынесенных им 25 января решений, отметил, что есть законы, которые ему тоже могут не нравиться, но он должен руководствоваться этими законами.

"То, в чем обвиняют этих людей, - это тяжкое уголовное преступление. Однако не думайте, что всех судят «под одну гребенку». Поверьте, каждое дело рассматривается индивидуально", - отметил судья.