В ЕС говорят, что не соревнуются с США в вопросе урегулирования кризиса в Украине

"Мы не соревнуемся с нашими американскими партнерами. По этому вопросу (урегулирования в Украине) Европейский Союз может больше всех дать Украине по сравнению с другими партнерами", - сказал Баррозу в интервью агентству Рейтер.

Читайте такжеЕС признал, что ассоциация не станет точкой в отношениях с Украиной - польский МИД Как сообщалось, на минувшей неделе была обнародована запись телефонного разговора помощника Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, в котором она оскорбительно высказалась в адрес ЕС и его попыток урегулировать политический кризис в Украине.

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Нуланд на минувшей неделе была в Киеве сразу после визита Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон. Их визиты совпали во времени и в декабре прошлого года.