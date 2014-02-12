Рыбак назвал ВР "главным антикризисным центром" страны

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что Верховная Рада, фактически, превратилась в главный антикризисный центр, от которого зависит возобновление порядка и спокойствия в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР Украины, об этом Рыбак заявил во время встречи с членами Парламентской ассамблеи НАТО во главе с ее Президентом Хью Бейли в среду.

В частности, Рыбак проинформировал гостей о мероприятиях, которые осуществляются парламентом Украины для нахождения путей выхода страны из общественно-политического кризиса, высоко оценивая внимание международных партнеров к нынешним событиям в Украине. Он поддержал мнение Президента ПА НАТО, выраженное в его заявлении от 22 января с.г., относительно необходимости проявления сдержанности и избежания насилия со стороны всех участников противостояния, которое продолжается в Киеве и регионах Украины.

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Председатель Верховной Рады отметил важную роль парламента Украины, который направил свои усилия на разрешение глубокого политического кризиса и достижение стабильности в украинском обществе. «Верховная Рада, фактически, превратилась в главный антикризисный центр, от которого зависит возобновление порядка и спокойствия в стране», - подчеркнул Рыбак и отметил в этом контексте твердую и последовательную позицию Президента Украины - не допустить ни одного шанса для кровопролития в процессе урегулирования ситуации.

Руководитель парламента напомнил, что 28 января 2014 года внеочередная сессия парламента отменила девять законодательных актов, принятых депутатами 16 января. 29 января депутаты дополнительно приняли закон об амнистии, который позволит освободить всех задержанных, кто не совершал серьезных правонарушений. По его словам, продолжается диалог всех участников политического процесса по наиболее актуальным и общественно значимым проблемам Украины ради достижения широкого антикризисного консенсуса.

Рыбак отметил, что Верховная Рада Украины уже начала процесс, направленный на комплексное разрешение кризисной ситуации, учитывая системный характер причин и природы нынешнего политического кризиса. «В частности, начато обсуждение механизмов рассмотрения вопроса о внесении изменений в Конституцию Украины и возможности возвращения к парламентско-президентской форме правления», - сообщил председатель Верховной Рады.

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В свою очередь, Бейли поблагодарил украинских парламентариев за участие в работе ПА НАТО. Он также положительно отметил позицию сдержанности, которую занимает правительство и Верховная Рада Украины в достижении понимания в конфликтах, возникших в стране. «Сдержанность важна для всех сторон, но особенно хочу отметить необходимость той сдержанности и выдержки, которую должна продемонстрировать власть», - подчеркнул Президент ПА НАТО.

По его словам, о важности таких подходов он знает из истории собственной страны - в частности, ситуации, которая развивалась в Северной Ирландии. «Я очень хорошо понимаю, как тяжело демонстрировать выдержку радикальным силам, но еще большую выдержку нужно демонстрировать со стороны правительственных структур, правительственных сил», - сказал он.

Бейли также отметил, что парламент Украины делает сейчас «очень важные шаги - демонстрирует настоящие намерения положительно разрешить ситуацию как в самой стране, так и вне ее границ».

В частности, отметил Президент ПА НАТО, это подтверждается отменой законов, которые были приняты 16 января текущего года, и принятием закона об амнистии. Также, по его мнению, уверенности в мирном разрешении конфликта придают намерения переформатировать правительство и привлечь к его работе представителей оппозиционных сил.