Рада отменила большинство диктаторских "законов 16 января"

Отменены 9 из 11 законов

Как передает корреспондент УНИАН, голосование за все 9 законов происходило пакетом.

Читайте такжеЛидеры фракций договорились пакетом проголосовать отмену законов 16 января - депутатЗа отмену законов проголосовал 361 из 412 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Так, признаны утратившими силу, законы Украины, принятые 16 января 2014 года.

Закон Украины от 16.01.2014 № 721- VII «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан» (Голос Украины, 2014, № 10) ;

Читайте такжеРегионал Лукьянов: принятие законов 16 января было ошибкойЗакон Украины от 16.01.2014 № 722 - VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей» (Голос Украины, 2014, № 10) ;

Закон Украины от 16.01.2014 № 723- VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме» (Голос Украины, 2014, № 10) ;

Закон Украины от 16.01.2014 № 724- VII «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины» ( Голос Украины, 2014, № 10);

Читайте такжеДепутаты должны отменить «законы 16 января» - ТигипкоЗакон Украины от 16.01.2014 № 725- VII «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного уголовного производства» (Голос Украины, 2014, № 10) ;

Закон Украины от 16.01.2014 № 726- VII «О внесении изменения в Закон Украины « О бесплатной правовой помощи» об отсрочке вступления в силу положений пункта 6 раздела VI« Заключительные и переходные положения » (Голос Украины, 2014, № 10) ;

Закон Украины от 16.01.2014 № 727- VII «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от налога на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа» (Голос Украины, 2014, № 10);

Закон Украины от 16.01.2014 № 728- VII «О внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за осквернение или разрушение памятников, сооруженных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев)» (Голос Украины, 2014, № 10) ;

Закон Украины от 16.01.2014 № 729- VII «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма» (Голос Украины, 2014, № 10).

Читайте такжеЭштон надеется, что Верховная Рада отзовет законы 16 январяКак сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, Верховная Рада приняла закон депутатов-регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника "О внесении изменений в Закон Украины " О судоустройстве и статусе судей " и процессуальные законы о дополнительных мерах защиты безопасности граждан", который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, ужесточает регулирование деятельности общественных организаций, разрешает закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет - СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителей, судей и их близких родственников или членов семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, ограничивающих права и свободы граждан.

Принятие этих законов спровоцировало столкновения митингующих и правоохранителей в Киеве, а затем - и по всей Украине. Сотни людей ранены, есть убитые . Сотни граждан арестованы.