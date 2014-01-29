Рада без обсуждения приняла закон Мирошниченко об амнистии

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 из 416 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Поддержали это решение фракции ПР (189 депутатов из 204) и КПУ (32 из 32).

Фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» не дали ни одного голоса.

В то же время за этот закон проголосовали 11 внефракционных депутатов, в частности, Руслан Бадаев, Василий Кравчук, Владимир Купчак, Михаил Поплавский, Владимир Рыбак, Олег Табалов, Игорь Калетник, Николай Круглов, Василий Кутовой, Игорь Рыбаков, Андрей Табалов.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта.

Тем временем текста законопроекта нет на сайте парламента, но, как отмечают народные депутаты, он предусматривает, что освобождение заключенных может быть лишь после того, как будут освобождены все административные здания.