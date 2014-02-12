Баррикады на Майдане будут укреплять мешками с песком

Об этом в комментарии УНИАН рассказал один из комендантов Майдана, народный депутат Степан Кубив.

Читайте такжеНа Майдане в Киеве спокойно, баррикады постепенно таютОн рассказал, что песок и пустые мешки уже закуплены и они находятся на складах в Киеве. Оттуда “малым транспортом” мешки с песком будут доставлять на Майдан для укрепления баррикад.

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Начнут работы по укреплению баррикад с улицы Грушевского и с улицы Институтской. Планируется, что таким образом будут заменены все баррикады из снега, которые в результате теплой погоды стали интенсивно таять.