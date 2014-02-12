Баррикады на Майдане будут укреплять мешками с песком
12:14, 12 февраля 2014Политика
1
Баррикады на Майдане Незалежности в Киеве вместо мешков со снегом будут укреплять мешками с песком.
Снежные баррикады заменят песочными
Об этом в комментарии УНИАН рассказал один из комендантов Майдана, народный депутат Степан Кубив.
Читайте такжеНа Майдане в Киеве спокойно, баррикады постепенно таютОн рассказал, что песок и пустые мешки уже закуплены и они находятся на складах в Киеве. Оттуда “малым транспортом” мешки с песком будут доставлять на Майдан для укрепления баррикад.
Читайте такжеНа Грушевского ситуация спокойная, пропускной режим между баррикадами усилен
Начнут работы по укреплению баррикад с улицы Грушевского и с улицы Институтской. Планируется, что таким образом будут заменены все баррикады из снега, которые в результате теплой погоды стали интенсивно таять.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter